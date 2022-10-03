Бізнес послабив негативні економічні очікування, – НБУ

Бізнес продовжує послаблювати негативні очікування щодо своєї ділової активності.

Про це повідомляє НБУ з посиланням на дані опитування підприємств у вересні.

"У вересні тривало пом’якшення бізнесом негативних оцінок перспектив своєї економічної діяльності на тлі адаптації до воєнних умов та пристосування населення до поточної ситуації", – йдеться в повідомленні.

Водночас руйнування виробничих потужностей, труднощі з логістикою, здорожчання енергоресурсів, зменшення обсягів інвестицій, імпорту та експорту, а також зниження купівельної спроможності стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки.

У вересні 2022 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 46,1 із 44,1 у серпні. Підприємства промисловості дещо поліпшили оцінки економічних перспектив: секторальний індекс у вересні становив 47,1 порівняно з 46,7 у серпні. Другий місяць поспіль респонденти очікують збільшення обсягів виготовленої продукції, зумовлене насамперед зростанням оцінок щодо обсягу нових замовлень. Однак очікування щодо обсягів нових експортних замовлень залишалися песимістичними.

Підприємства сектору будівництва мали найстриманіші серед всіх секторів економіки оцінки щодо своєї діяльності, зумовлені низькою фінансовою спроможністю споживачів, станом суміжних ринків, а також сезонним чинником: секторальний індекс становив 41,0 проти 41,2 у серпні.

Підприємства торгівлі у вересні поліпшили очікування щодо своєї економічної діяльності, вперше з початку року впритул наблизившись до нейтрального рівня: секторальний індекс становив 49,9 порівняно з 47,4 у серпні. Респонденти оптимістично оцінюють обсяги товарообороту та обсяги закупівлі товарів для продажу, водночас вказують на зменшення залишків товарів для продажу.

Підприємства сфери послуг також поліпшили власні очікування: секторальний індекс зріс до 43,4 із 39,6 у серпні.

У Нацбанку наголосили, що більшість підприємств, які беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції та послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників. Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів і надалі не очікують зростання загальної чисельності працівників на своїх підприємствах. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі.

Нагадаємо, згідно із результатами проведеного Національним банком України в серпні щомісячного опитування підприємств, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишався відносно стабільним (зріс до 44,1 із 43,6 у липні). На думку завідувача кафедри КНЕУ ім. В. Гетьмана Богдана Данилишина, це свідчить про те, що хоча загалом оцінки залишаються негативними (значення 50 вважається нейтральним рівнем), бізнес продовжує адаптуватися до воєнних умов.