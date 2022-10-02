Майже 50 млн грн виділять на мікрогранти у межах шостої хвилі програми "єРобота"

Після реалізації цих проєктів буде створено понад пів тисячі нових робочих місць.

В межах шостої хвилі програми "єРобота" 211 заявників отримають 49,78 млн грн на мікрогранти.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України.

Підсумки підбив Державний центр зайнятості.

За попередніми даними, очікується, що після реалізації цих проєктів буде створено 524 нових робочих місць.

У Мінекономіки повідомили що найбільша кількість переможців у шостій хвилі зареєстровані у Рівненський області (29 осіб), Києві (25 осіб) та на Львівщині (23 особи).

З-поміж галузей, де працюють переможці шостої хвилі "єРоботи", у трійку лідерів увійшли оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість і тимчасове розміщення.

У відомстві нагадали, що програма надання грантів для бізнесу "єРобота" стартувала 1 липня. Вже було визначено переможців шести хвиль, кожна з яких триває два тижні.

"Зараз Державний центр зайнятості визначив переможців шостої хвилі, до 2 жовтня триває подача заявок на сьому хвилю програми, а восьма хвиля розпочнеться з 3 жовтня. Уряд виділяє кошти на ці програми і закликає бізнес у свою чергу використовувати таку можливість для розширення і створення нових робочих місць", - зазначила Перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у серпні Кабмін виділив ще 103 млн грн на гранти для бізнесу.

Перші переможці програми мікрогрантів отримали того ж місяця на свої рахунки 52,7 мільйона гривень від Міністерства економіки.