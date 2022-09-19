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В Україні запрацював Єдиний портал вакансій

План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць.

В Україні запрацював Єдиний портал вакансій
Фото: Flickr НБУ

В Україні запрацював Єдиний портал вакансій, який значно полегшить пошук роботи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

На порталі можна буде знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати. Нові вакансії з’являтимуться в режимі реального часу та будуть максимально актуальними.

Створення порталу було ініційоване Міністерством економіки та Державною службою зайнятості навесні 2022 року. 

Нагадаємо, з початку війни вакансій стало втричі менше, але наразі ринок праці поступово оживає. У травні повідомлялося, що найкраща ситуація з кількістю вакансій у Львівській, Дніпропетровській, Харківській областях і місті Києві. Зростає попит на водіїв, будівельників, робітників комунальних підприємств, у переробній сфері та торгівлі.

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