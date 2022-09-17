Україна отримала $1,5 млрд від США, – Шмигаль

Кошти буде спрямовано для відшкодування витрат на пенсії.

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грантові кошти розміром $1,5 млрд.

Про це у Twitter написав очільник уряду Денис Шмигаль.

"До державного бюджету надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соціальної допомоги", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, що Албанія перерахувала Україні мільйон євро грантових коштів.

У липні до державного бюджету України надійшло грантів на 80 мільярдів гривень.