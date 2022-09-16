Громадянка вивезла з України понад 50 млн грн, не підтверджених її доходами, – БЕБ

Внаслідок дій особи до державного бюджету не надійшло майже 10 млн грн.

Співробітники БЕБ викрили громадянку України, яка під час війни перемістила через митний кордон України дорогоцінне майно, грошові кошти в іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно понад 50 млн грн. Зазначені кошти та цінності були належним чином задекларовані. Проте їх походження викликало сумніви.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

"У межах досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадянка мала на меті легалізувати ці кошти в країнах ЄС. Унаслідок цього до державного бюджету України не надійшло майже 10 млн грн податку з доходів фізичних осіб.

Досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора. Наразі досліджується походження згаданих коштів та цінностей.

Нагадаємо, БЕБ викрило компанію українського бізнесмена в ухиленні від сплати податків на 20 млн грн. Згідно з джерелами серед правоохоронців, мова йде про харківського бізнесмена Олександра Ярославського.