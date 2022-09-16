СБУ ліквідувала чотири нові канали виїзду "ухилянтів" за кордон

СБУ запобігла нелегальному переправленню за кордон більше сотні чоловіків.

У ході спецоперацій у Львівській, Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях Служба безпеки заблокувала нові канали нелегального виїзду за межі України громадян призовного віку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вартість "послуг" становила від 3000 до 10 000 доларів США залежно від обставин і терміновості зарубіжного "рейсу".

"Завдяки своєчасному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному переправленню за кордон більше сотні чоловіків", – йдеться у повідомленні.

У Львівській області ліквідовано механізм протиправного виїзду під виглядом перевезення іноземних вантажів для потреб ЗСУ.

На Одещині безперешкодний виїзд без ретельної перевірки документів забезпечували посадовці декількох контрольно-пропускних пунктів.

У Миколаївській області незаконний "трафік" організували через підробні документи учасників волонтерського руху та фейкових висновків медзакладів.

На Вінниччині схема незаконного виїзду за кордон діяла під виглядом "другого водія" вантажівки.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть організатора незаконного перетину держкордону. Один із військовозобов’язаних загинув у горах під час переходу.