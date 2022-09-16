СБУ повідомило про підозру "начальнику" окупаційної міліції Балаклії

У вересні зловмисник втік до окупованого на той час Куп’янська, де згодом був затриманий українськими правоохоронцями.

Слідчі СБУ повідомили про підозру затриманому мешканцю Балаклії, який співпрацював з ворогом. Він проголосив себе "начальником народної міліції".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами слідства, 48-річний балаклієць вступив у злочинну змову з представниками російсько-окупаційних військ і проголосив себе "начальником" створеного ворогом незаконного правоохоронного органу – так званої народної міліції Балаклії.

"З квітня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов’язків: приймав на службу інших осіб, керував службовою діяльністю працівників, організовував на об’єктах критичної інфраструктури спільні чергування з представниками окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.

У вересні зловмисник втік до окупованого на той час Куп’янська, де згодом і був затриманий українськими правоохоронцями після деокупації міста.

У спецслужбі зазначають, що перебіжчик не користувався абсолютною довірою ворога, адже його службове посвідчення було дійсне лише до кінця цього року.

Наразі колаборанту повідомлено про підозру. Йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у звільнених населених пунктах Харківщини проведено поглиблену перевірку близько 7000 осіб. За останні дні після деокупації Харківської області встановлено місцезнаходження та затримано 16 місцевих колаборантів.