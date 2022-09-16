ПВК "Вагнера" щонайменше з липня вербує засуджених, – Міноборони Великої Британії

Повʼязана з Кремлем приватна військова компанія "Вагнер" щонайменше з липня вербує російських увʼязнених на війну проти України. В обмін на згоду їм обіцяють помʼякшення покарання і гроші.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в твіттері.

Вербування пожвавили, що доводить нещодавно оприлюднене відео, де власник ПВК, "кухар Путіна" Євгеній Пригожин особисто наголошує, що шукає "бійців для десантно-штурмових підрозіділів".

"Окремі російські військові академії скорочують курси навчання та зсувають терміни випуску курсантів. Це майже напевно робиться, аби задіяти їх у війні в Україні. Проблема російської людської сили стає все гострішою", – вважають британські військові.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VVHTR6O1Z0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 16, 2022

Вони припускають, що найбільшу нестачу армія ворога має в бойовій піхоті та молодших командирах.

Нагадаємо, в серпні Washington Post писало, що ПВК "Вагнера" активно і відкрито набирає найманців у 27 з понад 80 субʼєктів Росії. Це відбувається через вуличні банери та вербувальників. У списку вимог, який журналісти отримали від одного з рекрутерів, зазначено, що шукають чоловіків віком від 24 до 50 років, громадян будь-яких країн, крім ЄС, НАТО і України, і не хворих на гепатит. Засуджені можуть подавати заявки, якщо їм не висунули звинувачень у тероризмі, зґвалтуванні чи контрабанді наркотиків. Контракт пропонується на чотири місяці, платити обіцяють по $4000 щомісяця. Навчання – в таборі Молькіно Краснодарського краю. Водночас найманство в Росії заборонено, і нема жодних гарантій, що бойовики отримають обіцяне від компанії, якої на папері не існує.