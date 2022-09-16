У Харкові “прилетіло” поруч із житловим будинком, постраждало четверо людей (оновлено)

Вночі 16 вересня російська армія знову обстріляла Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Окупанти влучили у Слобідський район обласного центру.
“Приліт” у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком”, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
Оновлення 06:58. Як повідомив голова Харіківської ОВА Олег Синєгубов, ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 03:30.
“Одне з влучань – у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль”, – зазначив він.
Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей, 5 та 17 років. Госпіталізації вони не потребували.
У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо – постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 15 вересня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання відбулося в лісосмугу.