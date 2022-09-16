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У Харкові “прилетіло” поруч із житловим будинком, постраждало четверо людей (оновлено)

Серед них двоє дітей, поранення легкі.

У Харкові “прилетіло” поруч із житловим будинком, постраждало четверо людей (оновлено)
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Вночі 16 вересня російська армія знову обстріляла Харків. 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Окупанти влучили у Слобідський район обласного центру.

“Приліт” у Слобідському районі. Поруч із житловим будинком”, – йдеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, горить авто біля будинку, постраждали комунікації.

Чи є постраждалі – наразі не відомо.

Оновлення 06:58. Як повідомив голова Харіківської ОВА Олег Синєгубов, ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 03:30. 

“Одне з влучань – у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль”, – зазначив він. 

Легкі осколкові поранення отримали двоє дорослих та двоє дітей, 5 та 17 років. Госпіталізації вони не потребували. 

У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо – постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 15 вересня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання відбулося в лісосмугу.

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