Виступ Тайри дуже важливий для викриття російських злочинів.

Волонтерка та парамедик Юлія “Тайра” Паєвська дала свідчення перед Гельсінською комісією в США про російські злочини під час війни проти України.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

“Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів і закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ”, - розповіла Маркарова.

Вона наголосила, що ці свідчення важливі для притягнення Росіі до відповідальності за всі скоєні нею злочини. Також вони привертають увагу до необхідності збільшення спільних зусиль по звільненню всіх захисників та цивільних, яких Росія незаконнно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми.

Нагадаємо, українського парамедика, волонтерку Юлію “Тайру” Паєвську вдалося повернути з російського полону. Пізніше вона записала своє перше відео після повернення з полону окупантів.