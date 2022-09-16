Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
Розгром
Розгром
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Кортеж Зеленського потрапив у ДТП, – Никифоров
Кортеж Зеленського потрапив у ДТП, – Никифоров
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
ГоловнаСуспільствоВійна

Юлія “Тайра” Паєвська дала свідчення перед Гельсінською комісією в США

Виступ Тайри дуже важливий для викриття російських злочинів.

Юлія “Тайра” Паєвська дала свідчення перед Гельсінською комісією в США
Фото: Оксана Маркарова

Волонтерка та парамедик Юлія “Тайра” Паєвська дала свідчення перед Гельсінською комісією в США про російські злочини під час війни проти України.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

“Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів, нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів і закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ”, - розповіла Маркарова.

Вона наголосила, що ці свідчення важливі для притягнення Росіі до відповідальності за всі скоєні нею злочини. Також вони привертають увагу до необхідності збільшення спільних зусиль по звільненню всіх захисників та цивільних, яких Росія незаконнно захопила і утримує, порушуючи всі міжнародні норми. 

Нагадаємо, українського парамедика, волонтерку Юлію “Тайру” Паєвську вдалося повернути з російського полону. Пізніше вона записала своє перше відео після повернення з полону окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також