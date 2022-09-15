Внаслідок вибуху в Запорізькій області травмувались російські пропагандисти

У Запорізькій області, на тимчасово окупованій території, внаслідок вибуху травмувались російські пропагандисти з каналу “ТВ-центр”.

Про це повідомляє “Детектор Медіа”.

Як розповів кореспондент-пропагандист Нікіта Васільєв, машина від вибуху перекинулася, він та водій отримали травми.

Постраждалі звернулись по допомогу до медиків, їх травми життю не загрожують.

Зазначається, що інцидент стався, коли росіяни їхали знімати сюжет.

Інших подробиць наразі не повідомляється.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст Маттіа Сорбі. Знімальна група намагалася потрапити в окупований Херсон, але авто підірвалося на міні. Водій загинув, а італійський журналіст отримав поранення.