За день окупанти обстріляли 5 громад Сумської області

Сумщину обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії.

За сьогодні, 15 вересня, російські окупаційні війська обстріляли території 5 громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Великописарівська громада: після 11 ранку росіяни били з мінометів 120 мм − 5 мін та зі ствольної артилерії, 10 снарядів”, - повідомив Живицький.

Також після 14:00 відбувся обстріл з міномету та САУ Білопільської громади, зафіксовано 8 прильотів.

Після обіду було два обстріли Краснопільської громади, всього 29 мін.

Близько 16:00 був мінометний обстріл Шалигинської громади, зафіксовано 12 прильотів.

Крім того, о 16:30 був мінометний обстріл Середино-Будської громади, 11 прильотів, ймовірно з міномету 120 мм. Близько 21:00 - ще 16 прильотів.

“За попередньою інформацією, пошкоджено електричну підстанцію, світло в місті відсутнє”, - підсумував Живицький.

Нагадаємо, у Харківській області через російські обстріли отримали поранення понад десяток жителів.