Вони курсуватимуть на найбільш завантажених маршрутах: між Києвом та Львовом і між Львовом та Дніпром.

Укрзалізниця представила ще три поштові вагони для перевезення посилок.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

Загалом уже обладнано 15 вагонів. Роботи проводять у межах проєкту "Залізна пошта" - спільної ініціативи Укрпошти та Укрзалізниці.

Представлені нині вагони, додали в Мінінфраструктури, зможуть перевозити понад 8 тисяч посилок за рейс.

"Від початку квітня, за час роботи спільного проєкту "Укрзалізниці" та "Укрпошти", було доставлено вже понад 3 мільйони 700 тисяч посилок до різних куточків України. Найбільше відправлень потягами прийшло до Києва, Львова та Дніпра. Ми бачимо, що від початку літа кількість посилок зросла на 50% і тенденція до зростання зберігається. Цей проєкт добре себе показав і має значний потенціал для розвитку", - зазначив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Вагони курсуватимуть на найбільш завантажених маршрутах: між Києвом та Львовом і між Львовом та Дніпром.

Фото: Міністерство інфраструктури України

Фото: Міністерство інфраструктури України

Нагадаємо, Укрпошта почала доставку товарів на звільнені від росіян території Харківської області. Зокрема, автомобілі Укрпошта вже почали їздити у Балаклію.

Тим часом Україна отримала 500 млн євро від Європейського інвестиційного банку, які підуть на Укравтодору та Укрзалізниці.