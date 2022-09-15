Президент Володимир Зеленський відкрив на Алеї сміливості біля Верховної Ради нову табличку, присвячену президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.
Про це повідомила пресслужба Зеленського.
Він наголосив, що з самого початку повномасштабної війни Росії проти України лідерство фон дер Ляєн відіграє ключову роль у широкій підтримці України з боку Євросоюзу у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності та спільних європейських цінностей.
"Відсьогодні її ім’я буде на Алеї слави у Києві поруч з іменами державних діячів з Великої Британії, Польщі, Латвії, Чехії", - сказав президент.
Нагадаємо, 23 серпня Зеленський і Анджей Дуда відкрили Алею сміливості в Києві. Президент Польщі став першим іноземним лідером, відзначеним на цій алеї.