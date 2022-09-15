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На Алеї сміливості в Києві з'явилася табличка з ім'ям фон дер Ляєн

Відсьогодні її ім’я буде поруч з іменами державних діячів з Великої Британії, Польщі, Латвії, Чехії.

На Алеї сміливості в Києві з'явилася табличка з ім'ям фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відкрив на Алеї сміливості біля Верховної Ради нову табличку, присвячену президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Він наголосив, що з самого початку повномасштабної війни Росії проти України лідерство фон дер Ляєн відіграє ключову роль у широкій підтримці України з боку Євросоюзу у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності та спільних європейських цінностей.

"Відсьогодні її ім’я буде на Алеї слави у Києві поруч з іменами державних діячів з Великої Британії, Польщі, Латвії, Чехії", - сказав президент.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський і Анджей Дуда відкрили Алею сміливості в Києві. Президент Польщі став першим іноземним лідером, відзначеним на цій алеї.

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