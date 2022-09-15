Відсьогодні її ім’я буде поруч з іменами державних діячів з Великої Британії, Польщі, Латвії, Чехії.

Президент Володимир Зеленський відкрив на Алеї сміливості біля Верховної Ради нову табличку, присвячену президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Він наголосив, що з самого початку повномасштабної війни Росії проти України лідерство фон дер Ляєн відіграє ключову роль у широкій підтримці України з боку Євросоюзу у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності та спільних європейських цінностей.

"Відсьогодні її ім’я буде на Алеї слави у Києві поруч з іменами державних діячів з Великої Британії, Польщі, Латвії, Чехії", - сказав президент.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 23 серпня Зеленський і Анджей Дуда відкрили Алею сміливості в Києві. Президент Польщі став першим іноземним лідером, відзначеним на цій алеї.