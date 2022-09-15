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Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого Урсулу фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії одержала нагороду під час візиту до Києва. 

Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого Урсулу фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
Фото: Урсула фон дер Ляєн у твіттер

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва була нагороджена орденом Ярослава Мудрого.

Нагороду вручив президент Володимир Зеленський, повідомила фон дер Ляєн у твіттері.

"Це велика честь. Я приймаю його в імʼя всіх громадян Євросоюзу. І як символ нашого міцного звʼязку", – написала вона. 

Орден князя Ярослава Мудрого – державна нагорода України, що присуджується за видатні заслуги в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за визначну благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність. Його можуть отримувати як українські громадяни, так і іноземці та особи без громадянства. 

Нагадаємо, що сьогодні фон дер Ляєн прибула з третім за час повномасштабного вторгнення візитом в Україну. Вона зазначила, що має намір обговорити з президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем шляхи зближення економіки України і ЄС та людей, поки Україна прямує до вступу в Європейський Союз.

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