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Лідер республіканців у Сенаті закликав Байдена надати Україні далекобійні ракети ATACMS

Президенту США не слід зволікати із прийняттям такого рішення.

Лідер республіканців у Сенаті закликав Байдена надати Україні далекобійні ракети ATACMS
Фото: Укрінформ

Мітч Макконнелл, котрий очолює республіканську меншість у верхній палаті Конгресу США, виступив із закликом до адміністрації Байдена забезпечити Україну потужнішою зброєю. Зокрема, мова йшла про далекобійні ракети ATACMS для HIMARS.

Про це повідомляє “Укрінформ”

“Українці потребують більше зброї, вони мають почати отримувати її швидше. Крім того, їм потрібні нові можливості, такі як ракети ATACMS більшого радіуса дії, танки та більші безпілотники”, - сказав головний республіканець у Сенаті США.

Він нагадав, що попередні вагання Заходу з постачанням зброї коштувало життів, і закликав не зволікати із прийняттям рішень.

Макконнелл зазначив, що Джо Байден має чітко пояснити Західній Європі необхідність вагомого, конкретного і швидкого внеску в Україну.

Нагадаємо, найближчим часом може бути оголошено ще один пакет безпекової допомоги Україні від США.

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