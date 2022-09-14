"Україна приєднається до зони роумінгу ЄС, настав час це зробити", – фон дер Ляєн

У квітні оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.

Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, передає "Європейська правда".

"Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити", – сказала вона

Після Ради асоціації Україна – ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.

У квітні оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати для забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною. Представниця ЄК Катарина Матернова зазначала, що це може бути однією з перших підвалин для майбутньої угоди щодо роумінгу між Україною та ЄС.

Нагадаємо, 24 травня на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував митний безвіз із ЄС та будівництво європейської колії.