На засіданні уряду Шмигаль анонсував митний безвіз із ЄС та будівництво європейської колії

Також Україна готується підписати угоду з Євросоюзом про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень.

Україна найближчим часом може підписати "митний безвіз", а також розпочне етапне будівництво європейської колії.

Про це на засіданні КМУ повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ще одна сфера, у якій Україна активно інтегрується з Європою, – це перевезення та митниця. Ми плануємо найближчим часом підписати "митний безвіз". Тобто приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Цей документ – основа для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже застосовуємо відповідну комп’ютеризовану систему NCTS, і технічно готові приєднатися до відповідної Конвенції", - наголосив Шмигаль.

За його словами, приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці, а також пришвидшити потік товарів. Крім того в уряді підкреслили, що "митний безвіз" підвищить якість митниці та відкриє нові можливості для українського бізнесу.

Також Україна має розпочати етапне будівництво європейської колії, щоб з’єднати свою залізницю з європейською. "Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні", - додав очільник уряду.

Крім цього, Україна має підписати Угоду з ЄС про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень.

"Європейська Комісія вже рекомендувала країнам-членам лібералізувати такі перевезення з Україною. Робота в цьому напрямку йде активними темпами, адже в умовах блокування наших портів нам потрібно максимально збільшувати можливості західного кордону", - розповів Шмигаль.

Для цього мають відкрити нові пункти пропуску на західному кордоні. Орієнтовний термін - у найближчі півроку. Пункти відкриватимуть там, де вже є підведені автомобільні дороги чи де можна оперативно такі дороги побудувати.

Ще один важливий проєкт інтеграції України в ЄС - приєднання до роумінгового простору та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами. Друге — приєднання України до Єдиної зони платежів — може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази в євро без жодних комісій", - пояснив глава уряду.