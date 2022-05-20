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НБУ з 21 травня скасовує обмеження на курс продажу валют

Також установа тимчасово зменшила щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках.

НБУ з 21 травня скасовує обмеження на курс продажу валют
Фото: ua.news

З 21 травня Національний банк України скасовує обмеження на курс продажу валюти. Раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. 

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Також в установі скасували аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо люди розраховуються гривневими картками за кордоном.

Ще одне нововведення - НБУ тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках. Тепер сума становить до 50 тис. грн в еквіваленті; раніше було 100 тис.

В установі кажуть, що це дасть змогу "знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України". 

Ще в НБУ заборонили банкам проводити операції, які порушують запроваджені центробанком обмеження або сприяють чи можуть сприяти їх уникненню. 

Також банкам тимчасово заборонено:  

  • переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінустанов);
  • надавати кредити юридичним особам у національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті; 
  • змінювати валюту виконання кредитних договорів, які укладені з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

"Відповідні зміни також покликані обмежити можливості для непродуктивного відтоку капіталу та зберегти золотовалютні резерви на достатніх рівнях", - наголосили в Нацбанку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для підвищення стабільності на валютному ринку Нацбанк розглядає можливість повернення до плаваючого курсу.

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