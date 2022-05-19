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Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"

Компанія має намір подати до суду на постачальника.

Епіцентр вилучає з продажу продукцію ТОВ "Група Венето"
Фото: надано пресслужбою

У зв’язку з розповсюдженням інформації про можливу причетність ТОВ «Група Венето» до схеми розкрадання гуманітарної допомоги для українських військових мережа Епіцентр знімає з продажу всю продукцію від цього постачальника, яка має ознаки товару військового призначення. 

У компанії зазначають, що Епіцентр також припиняє всі взаємовідносини з контрагентом до завершення результатів розслідування компетентних органів. Окрім того, у разі доведення правоохоронцями вини постачальника Епіцентр планує подання судового позову до ТОВ «Група Венето» про компенсацію матеріальних і репутаційних втрат, спричинених постачанням продукції гуманітарного призначення.

Нагадаємо, в середині квітня цього року Епіцентр підписав договір на постачання бронежилетів виробництва ТОВ “Група Венето”. При цьому постачальник надав компанії всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ "Епіцентр К" правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджувальними документами.

Пізніше від активістів надійшло звернення до СБУ з проханням перевірити вищезазначені бронежилети, що були схожі на ті, що були в гуманітарній допомозі для ЗСУ. У зв'язку з цим ці бронежилети було вилучено з продажу з декількох торговельних центрів. Ще раз підкреслюємо, що Епіцентр є добросовісним набувачем товару та надав до СБУ всі документи, які отримав від компанії "Група Венето".

Довідка. Епіцентр К – лідер ринку роздрібної торгівлі України. Станом на 24 лютого 2022 року торгова мережа компанії налічувала 80 торгових центрів Епіцентр та «Нова лінія». За час російсько-української війни повністю знищено три торгових центри в Чернігові, Бучі, Маріуполі. Частково пошкоджено ще два торговельних центри. На тимчасово окупованих територіях залишаються ще три ТЦ. В зонах, де ведуться активні бойові дії, знаходяться п’ять торговельних об’єктів компанії, які зараз не працюють. 

Незважаючи на значні втрати, компанія з перших днів війни допомагає українській армії та населенню, що постраждало російської агресії. Загальна сума допомоги, яку компанія направила на підтримку країни з початку повномасштабної війни, вже перевищила 300 млн грн.

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