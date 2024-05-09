Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу

Справу про напад на Карпенка реанімували не вперше. Жертві вдалося вижити, проте без смертей у цій справі не обійшлося.

Найдивніше в цьому повідомленні — замах на вбивство директора юридичної компанії Сергія Карпенка скоїли у Феодосії 2003 року.

Офіс Генерального прокурора і пресслужба Міністерства внутрішніх справ прізвища фігуранта справи в релізі не вказали, лише зазначили про «одного з українських олігархів». Натяк виявився прозорим.

Фото: МВС Ігор Коломойський під час оголошення підозри

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)», — йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора та пресслужби МВС.

У поліції уточнюють, що понад 20 років тому Коломойський мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло йому повноцінно реалізувати свій план наживи, пише «Українська правда». Тому він погрожував адвокатові юридичної фірми, яка брала участь у загальних зборах акціонерів і готувала юридичну документацію, вимагав, аби той скасував рішення. Отримавши відмову, вирішив відплатити.

«За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства», — зазначили у прокуратурі.

Підозрюваний звернувся до членів банди, яка спеціалізувалася на тяжких й особливо тяжких злочинах, зокрема фізичній розправі з конкурентами, і ті напали на юриста: побили й поранили ножем життєво важливі органи.

У МВС додали, що в серпні 2003 року в середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили й поранили ножем адвоката. Лікарі врятували потерпілого. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства, а нині, мовляв, поліція встановила особу замовника.

Наразі прокурори й слідчі виконують невідкладні слідчі та процесуальні дії, аби викрити всіх причетних до злочину.

Про ймовірну причетність до замовного вбивства юриста Карпенка Ігоря Коломойського йшлося й раніше. У 2005 році Генпрокуратура відкрила справу за цим епізодом. Її курував тодішній заступник генпрокурора Віктор Шокін. Коломойського звинуватили в організації нападу через конфлікт навколо запорізького заводу «Дніпроспецсталь». Одужавши, Карпенко з міркувань безпеки виїхав з України.

Сам Коломойський прокоментував цю справу в інтерв'ю Юлії Мостовій («Дзеркало тижня»). Журналістка сказала, що ще до відкриття справи тримала в руках заяву адвоката Григоришина в Генпрокуратуру про те, що Коломойський йому погрожував. (Костянтин Григоришин, російсько-український бізнесмен, мільярдер, власник підприємств енергетики, судно- та машинобудування, на той час уже розійшовся з Медведчуком і Суркісом й став партнером Віктора Пінчука.) «Потім цьому адвокату було завдано тяжких ножових поранень, відповідно порушено кримінальну справу. Наскільки мені відомо, вона так нічим і не закінчилася. Чи правда, що нині робиться спроба реанімації цієї кримінальної справи, і як могло статися, що постраждала саме та людина, якій ви погрожували?» — запитала Мостова.

Фото: nv.ua Юлія Мостова

Коломойський заперечив, що мав якісь стосунки з «адвокатом, що обслуговує іншого бізнесмена», і заявив, що у відкритті кримінальної справи Пінчукові й Григоришину відмовили, бо немає складу злочину. «Спроба реанімації персональної справи входить у сценарій, який змалював мені Григоришин 5 березня, — сказав також Коломойський. — Всі пункти плану реалізовувались у травні, червні, липні, тому в мене немає сумнівів у тому, хто стоїть за цим. Ті люди, яких він мені називав як своїх партнерів, а саме — Порошенка Петра Олексійовича, і стоять за організацією всього цього».

Минуло десять років, і Генеральна прокуратура відновила розслідування кримінальної справи проти Ігоря Коломойського за звинуваченням в організації замаху на життя адвоката Сергія Карпенка.

Про це тоді в інтерв'ю LB.ua розповів генпрокурор Віктор Шокін. Він також сподівався, що «Коломойський сам з'явиться в ГПУ і дасть потрібні свідчення». Відповідаючи на запитання, чи викликали ексголову Дніпропетровської області офіційно на допит, Шокін послався на те, що такими справами займається слідчий.

Щоправда, 2013 року довести причетність Коломойського до замовлення вбивства Карпенка спробував Віктор Пінчук, який почав судовий процес проти Коломойського в Лондоні через акції Криворізького залізорудного комбінату. Але суддя Високого суду Лондона вирішив не включати «епізод щодо Карпенка» в розгляд.

Фото: EPA/UPG Високий суд Лондона

Тоді ж про обставини справи розповів Сергій Лещенко, на той час народний депутат. Він нагадав, що винним у цьому замаху вважають «охоронця Коломойського, якогось Нікітіна», труп котрого з десятьма ножовими пораненнями виявили в річці у Дніпропетровську через кілька тижнів після нападу. Убивцю Нікітіна знайшли застреленим. У 2005-му справу вів слідчий Ігор Шолодько (загинув 2014 року на Донбасі), який домігся в суді санкції затримати Коломойського, але невдовзі відкликав клопотання за наказом тодішнього генпрокурора Святослава Піскуна. Лещенко запевняв, що Піскун отримав за це від Коломойського 50 млн доларів…

Минуло ще майже десять років — і Коломойському оголошено підозру в організації замовного вбивства Сергія Карпенка. Нагадаємо, нещодавно київський суд продовжив Коломойському строк тримання під вартою до 2 червня 2024-го, але знову зменшив заставу — з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Олігарх перебуває під вартою з 2 вересня 2023-го. Свіжій підозрі передували декілька інших, зокрема щодо шахрайства й легалізації майна. Також його підозрюють у незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень у 2013–2014 роках і понад 9,2 млрд грн ПриватБанку.

Петро Порошенко, якого Коломойський згадував у тому самому інтерв'ю «Дзеркалу тижня», перебігу подій не коментував. Чи виявиться результативною чергова спроба реанімувати справу двадцятирічної давності про замах на адвоката у Феодосії — невдовзі побачимо.