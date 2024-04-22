​Суд продовжив арешт Коломойського і знову зменшив заставу

При цьому суддявідхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки нардепа.

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на одну зі сторін засідання.

Суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров'я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генерального прокурора Сергія Дем'янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами ПриватБанку. Служба безпеки оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронці встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. Водночас він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

За даними слідства, з 2013-го до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником й акціонером.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Коломойському і п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського, пославшись на "правки Лозового".

Керівник САП Олександр Клименко повідомив, що судова перспектива справи Коломойського має "дуже високі шанси".

Справи Коломойського