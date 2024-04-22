​Суд продовжив арешт Коломойського і знову зменшив заставу

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.
Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на одну зі сторін засідання.
Суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров'я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генерального прокурора Сергія Дем'янчука, який представляє сторону обвинувачення.
Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами ПриватБанку. Служба безпеки оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Правоохоронці встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. Водночас він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
За даними слідства, з 2013-го до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником й акціонером.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Коломойському і п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського, пославшись на "правки Лозового".
Керівник САП Олександр Клименко повідомив, що судова перспектива справи Коломойського має "дуже високі шанси".
Справи Коломойського
- Олігарх перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року. Він отримав підозри за декількома епізодами. Перший –шахрайство і легалізація майна. Протягом 2013-2020 років він, за даними слідства, легалізував і вивів через банки за кордон понад пів мільярда грн. Також він є підозрюваним у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд гривень у 2013-2014 роках та у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.
- 15 вересня Шевченківський райсуд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.
- 16 листопада Коломойського залишили під вартою до 2 грудня. Заставу зменшили до 3 млрд 712 млн грн.
- 21 грудня суд зменшив заставу до 2,7 млрд грн.
- У лютому 2024 року суд зменшив Коломойському заставу до 2,4 млрд гривень. Адвокат бізнесмена зазначив, що той не вноситиме заставу.