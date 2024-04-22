Зеленський на Ставці доручив зібрати всі розвідувальні дані про плани Росії щодо атак на цивільну інфраструктуру

На основі цих даних хочуть створити план подальших дій, що передбачає посилення захисту і перерозподіл систем протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ній йшлося про ситуацію на полі бою, зброю, захист міст, громад та критичної інфраструктури.

Щодо фронту доповідав головком Олександр Сирський. Про це повідомили в Telegram президента.

"Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", – йдеться у повідомленні.

Також обговорили власне виробництво – щодо цього доповідав міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави", – прокоментував президент.

Зеленський доручив до наступного засідання Ставки (яка часто проходить по понеділках) зібрати всі дані розвідок про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, перерозподіл систем ППО та децентралізації.