Уночі 22 квітня окупанти завдали удару відразу по двом населеним пунктам Донеччини — Селидовому та Українську.

Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждала одна людина. Пошкоджень зазнали 6 будівель підприємства критичної інфраструктури, 4 пʼятиповерхових житлових будинки, частково зруйновано адмінбудівлю навчального корпусу.

На Українськ росіяни скинули плануючу авіабомбу "УМПБ Д-30", в результаті чого зруйновано 2 будівлі підприємства критичної інфраструктури, пошкоджено 5 будівель того ж підприємства, а також 5 багатоповерхових та 5 приватних житлових будинків.