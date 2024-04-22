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Російські окупанти атакували два населені пукти Донеччини ракетами С-300

Під ударом опинилися Селидове та Українськ.

Російські окупанти атакували два населені пукти Донеччини ракетами С-300
обстріли Донецької області
Фото: скріншот відео

Уночі 22 квітня окупанти завдали удару відразу по двом населеним пунктам Донеччини — Селидовому та Українську. 

Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждала одна людина. Пошкоджень зазнали 6 будівель підприємства критичної інфраструктури, 4 пʼятиповерхових житлових будинки, частково зруйновано адмінбудівлю навчального корпусу.

На Українськ росіяни скинули плануючу авіабомбу "УМПБ Д-30", в результаті чого зруйновано 2 будівлі підприємства критичної інфраструктури, пошкоджено 5 будівель того ж підприємства, а також 5 багатоповерхових та 5 приватних житлових будинків.

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