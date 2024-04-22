За минулий рік у громадян вилучили близько 5500 одиниць вогнепальної зброї, - МВС

Кожен випадок застосування зброї змушує змінювати протоколи реагування. Мова йде як про ДСНС, так і Національну поліцію.

За 2023 рік правоохоронці вилучили близько 5500 одиниць вогнепальної зброї.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

"Це робота, яку всі правоохоронні органи проводять щоденно, щогодинно, і вночі в тому числі. І цей випадок (вбивство поліцейського на Вінниччині) показує, що який би не був мотив цих громадян, вони порушили закон і мають відповісти", - наголосив Клименко.

Очільник МВС зазначив, що кожен такий випадок змушує змінювати протоколи реагування. Мова йде як про ДСНС, так і Національну поліцію.

"На жаль, саме життя та здоров'я наших працівників, наших рятувальників та поліцейських забирає війна. Ми кров'ю пишемо ці інструкції. Як би це страшно не звучало, але ми маємо реагувати на будь-які помилки, які були, можливо, допущені перед цим. Адже ці помилки, і ці неточності в цих інструкціях, можуть призводити до втрати наших працівників", - сказав Клименко.

Легалізація зброї