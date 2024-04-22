З тимчасово окупованої громади Херсонщини вдалося повернути ще двох дітей, — Прокудін

Україні вдалося повернути ще одну родину з тимчасово окупованої громади Херсонщини. Під час окупації росіяни погрожували батькам забрати дітей через відмову відвідувати так звані російські школи.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти погрожували сімʼї, що позбавлять батьківського піклування та заберуть 12-річного хлопчика та 5-річну дівчинку за відмову ходити до так званих російських освітніх закладів. Батьки зробили все можливе, аби їх малеча навчалася в українській школі. Тому вони виїхали на підконтрольну Україні територію", — ідеться у повідомленні Прокудіна.

Наразі з дорослими та дітьми працюють соціальні служби, медики та психологи.

"Вдячний за це повернення Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю. Ви і ваша команда зробили колосальну роботу, аби ця сімʼя була на українській землі", — прокоментував очільник Херсонської ОВА.