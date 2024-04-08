Окупанти масово вивозять українських дітей з тимчасово окупованих територій в Росію, — ЦНС

Росія активно розпочала готуватися до депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення начебто на період літніх канікул.
Про це пише Центр нацспротиву.
"Вже сьогодні відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії петербургу 2480 дітей і 150 педагогів. До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів росії", — ідеться у повідомленні спротиву.
Відомо, що лише минулоріч під приводом "оздоровлення" на території РФ вивезли майже тисячу українських дітей з ТОТ.
"Окрім відповідних органів росії, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна адміністрація та педагоги. Такий “відпочинок” українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю – промивки мізків, під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску", — додають у нацспротиві.
Депортація українських дітей до Росії
- Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.
- Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.
- На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
- Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".
- За перші шість місяців 2023 року у Росії померли п'ятеро депортованих дітей. Один покінчив життя самогубством.
- Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.