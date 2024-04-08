Окупанти масово вивозять українських дітей з тимчасово окупованих територій в Росію, — ЦНС

Росія активно розпочала готуватися до депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення начебто на період літніх канікул.

Про це пише Центр нацспротиву.

"Вже сьогодні відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії петербургу 2480 дітей і 150 педагогів. До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів росії", — ідеться у повідомленні спротиву.

Відомо, що лише минулоріч під приводом "оздоровлення" на території РФ вивезли майже тисячу українських дітей з ТОТ.

"Окрім відповідних органів росії, за вивезення українських дітей відповідає окупаційна адміністрація та педагоги. Такий “відпочинок” українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю – промивки мізків, під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску", — додають у нацспротиві.

Депортація українських дітей до Росії