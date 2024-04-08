На Херсонщині через атаку російського безпілотника постраждав чоловік

У Білозерці Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотника отримав поранення 60-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"До лікарні з вибуховою травмою звернувся 60-річний місцевий житель, на якого російські війська скинули вибухівку з дрона", – йдеться у повідомленні.

Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Його госпіталізували.

Протягом минулої доби росіяни поранили в Херсонській області трьох людей. Ворог бив у ТЦ, інфраструктуру і будинки.Пошкоджено шість приватних осель.