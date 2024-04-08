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На Херсонщині через атаку російського безпілотника постраждав чоловік

60-річний постраждалий отримав вибухову травму.

На Херсонщині через атаку російського безпілотника постраждав чоловік
Білозерка. Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

У Білозерці Херсонської області внаслідок атаки  російського безпілотника отримав поранення 60-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"До лікарні з вибуховою травмою звернувся 60-річний місцевий житель, на якого російські війська скинули вибухівку з дрона", – йдеться у повідомленні. 

Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Його госпіталізували. 

Протягом минулої доби росіяни поранили в Херсонській області трьох людей. Ворог бив у ТЦ, інфраструктуру і будинки.Пошкоджено шість приватних осель.

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