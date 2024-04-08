СБУ затримала "ексрегіонала", який наводив російські авіаудари по Сумщині

Служба безпеки затримала російького агента, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території Сумської облаті. Чоловік намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У ході затримання у зловмисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної "цілі".

За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ.

Наразі йому повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.