Сили ППО збили 17 російських "шахедів" із 24 і ворожу крилату ракету Х-59

Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 безпілотники типу "Shahed" із мису Чауда (Крим), районів Курськ, Єйськ (РФ). Силами та засобами протиповітряної оборони 17 ударних дронів було знищено.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Також вночі ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області.

"До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою Силами оборони збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях", - йдеться в повідомленні.

Раніше також повідомлялося, що в операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито на Одещині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Кіровоградщині", - йдеться в повідомленні.

На жаль, є влучання в Одеському районі - пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються.