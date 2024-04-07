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Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста через розстріл росіянами військовополонених біля Кринок

"Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями", - наголосив омбудсман.

Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста через розстріл росіянами військовополонених біля Кринок
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу розстрілу військовополонених біля Кринок на Херсонщині.

За словами Лубінця, він хоче, аби згадані організації задокументували цей факт. "Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями", - наголосив омбудсман.

"Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - підкреслив Лубінець.

Він зазначив, що наразі невідомо, коли саме і де був скоєний злочин.

  • За попередньою інформацією, розстріл відбувся біля села Кринки на Херсонщині. 
  • Офіс Генерального прокурора повідомив, що за цим фактом Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування.
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