Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста через розстріл росіянами військовополонених біля Кринок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу розстрілу військовополонених біля Кринок на Херсонщині.
За словами Лубінця, він хоче, аби згадані організації задокументували цей факт. "Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями", - наголосив омбудсман.
"Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал — сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - підкреслив Лубінець.
Він зазначив, що наразі невідомо, коли саме і де був скоєний злочин.
- За попередньою інформацією, розстріл відбувся біля села Кринки на Херсонщині.
- Офіс Генерального прокурора повідомив, що за цим фактом Херсонська облпрокуратура розпочала досудове розслідування.