Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни майже щодня тероризують Харків авіабомбами.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 7 квітня.

"Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України – для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", - зауважив Президент.

Він додав, що для захисту міста не вистачає засобів протиповітряної оброни і що це "очевидно для всіх наших партнерів".

Зеленський повідомив, що через ситуацію в Харкові, а також на передовій був увесь день на зв'язку з військовими - Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, очільниками СБУ і МВС.