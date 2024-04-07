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​Зеленський про російські обстріли Харкова: майже щодня ворог скидає авіабомби

"Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба", - наголосив глава держави.

​Зеленський про російські обстріли Харкова: майже щодня ворог скидає авіабомби
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни майже щодня тероризують Харків авіабомбами.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 7 квітня.

"Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України – для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", - зауважив Президент.

Він додав, що для захисту міста не вистачає засобів протиповітряної оброни і що це "очевидно для всіх наших партнерів".

Зеленський повідомив, що через ситуацію в Харкові, а також на передовій був увесь день на зв'язку з військовими - Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, очільниками СБУ і МВС.

  • Удень 7 квітня росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова, є поранені.
  • Уночі рашисти атакували обласний центр безпілотниками.
  • У ніч на 6 квітня через ракетний удар загинуло понад пів десятка жителів. 
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