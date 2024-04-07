Вночі 7 квітня Росія знову атакувала житловий район Харкова. Відомо про влучання у приватний будинок, також руйнувань зазнав освітній заклад. Внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомили у поліції Харківської області, мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Фото: поліція Харківської області

Уночі мер Харкова повідомив, що Харків відбивається від "нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок". На місці влучання виникла пожежа, попередньо без постраждалих.

Глава обласної військової адміністрації уточнив, що внаслідок обстрілів міста постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці.

"7 квітня близько 00:57 росіяни в черговий раз атакували безпілотниками Харків. Пошкоджені приватні домоволодіння, дитячий садок, три п’ятиповерхівки та автомобілі. Постраждали троє громадян віком 61, 64 і 87 років", — ідеться у повідомленні поліції.

Фото: поліція Харківської області

Крім того, росіяни продовжують рівняти з землею прикордонні та прифронтові райони Харківської області. Упродовж доби росіяни з авіації, артилерії, мінометів обстрілювали Харків, населені пункти Харківського, Дергачівського, Куп’янського, Ізюмського районів.

Ворог атакував Куп’янськ і завдав артилерійський удар по місту. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі. Поранений цивільний чоловік. Близько 22:30 внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки. Загинула цивільна жінка.

Фото: поліція Харківської області

У Боровій окупанти завдали удар по населеному пункту керованою ракетою. Пошкоджено понад 30 житлових будинків, господарчі споруди, будівля Укрпошти. Осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців 1976 та 1985 року народження.

Росіяни також атакували Козачу Лопань з артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок, присадибні будівлі.

Село Липці окупанти тричі обстріляли керованими авіабомбами та з артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приміщення магазину, дорожнє полотно.

В Кутузівці загарбники скинули КАБ, там пошкоджено приміщення навчального закладу.