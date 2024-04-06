Головне за суботу, 6 квітня: 50 боєзіткнень, удар по Одещині, наслідки удару по Харкову

Бої на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, 50 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зустріч Зеленського з делегацією Конгресу США. Яким запам’ятається 773-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 50 бойових зіткнень.

За даними Генштабу, ворог завдав 8 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 6 квітня – в нашій новині.

Станом на 14:20, за даними слідчого управління поліції Харківщини, кількість загиблих внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова зросла до семи. Місто атакували з С-300. Повністю зруйнована автозаправна станція, пошкоджені лінії електропередач.

Відомо, що "шахед" влучив у житлову забудову. Пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.

Удень російська окупаційна армія вкотре обстріляла Харків. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Попередньо, росіяни вдарили по місту керованою авіабомбою.

По Одеському району окупанти здійснили атаку із застосуванням балістики. Імовірно, запустили ракету "Іскандер-М" по об'єкту комунального господарства. Внаслідок удару загинув цивільний, повідомили в Силах оборони півдня України.

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Пообіді спрямував ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району", – зазначили оборонці.

Російська армія поцілила по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівля.

Сьогодні, 6 квітня, через російські обстріли Курахівської і Мар’їнської громад Донецької області загинули три людини. Дві особи отримали поранення, інформує начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він уточнив, що у Курахівці двоє загиблих і один поранений; у Красногорівці – один загиблий і один поранений. Обидва поранених доставлені до найближчої лікарні.

Президент України Володимир Зеленський у Чернігівській області провів зустріч із делегацією Конгресу США, до складу якої увійшли представники обох американських партій.

"Зустрівся з делегацією Конгресу США – були представлені обидві партії, обидві палати Конгресу. Важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію. Провів зустріч із конгресменами вчора саме на Чернігівщині", – написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, про поінформував американських партнерів про ситуацію на передовій, першочергові потреби української армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

"Підкреслив, що життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку нашої держави, про відповідний пакет для захисту від російського терору і для наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом", – додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні на майбутнє бажано мати 25 систем протиповітряної оборони Patriot або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір країни від російських атак.

"Можу сказати: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній. Я ніколи про це не говорив. Проте не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це чудово знають. Навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти. Система Patriot або аналоги", – заявив Зеленський в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі телемарафону.

За словами президента, це велика кількість, але й територія України дуже велика, враховуючи навіть регіони, куди не прилітає або майже не прилітає".

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