Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули три людини

Сьогодні, 6 квітня, через російські обстріли Курахівської і Мар’їнської громад Донецької області загинули три людини. Також двоє осіб отримали поранення.

Про це інформує начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів центральної частини області. Сьогодні вдень росіяни обстріляли з артилерії Курахівську і Мар'їнську громади", – написав Філашкін у телеграмі.

Він уточнив, що у Курахівці є двоє загиблих і один поранений; у Красногорівці – один загиблий і один поранений.Обидва поранених доставлені до найближчої лікарні і отримують необхідну медичну допомогу.

"Залишатися на Донеччині – небезпечно! Бережіть себе і своїх близьких – евакуюйтесь", – наголосив Філашкін.