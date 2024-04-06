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Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули три людини

Двоє поранених перебувають у лікарнях.

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули три людини
Наслідки авіаудару по Мирнограду (фото ілюстративне)
Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 6 квітня, через російські обстріли Курахівської і Мар’їнської громад Донецької області загинули три людини. Також двоє осіб отримали поранення. 

Про це інформує начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"3 людини загинули і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів центральної частини області. Сьогодні вдень росіяни обстріляли з артилерії Курахівську і Мар'їнську громади", – написав Філашкін у телеграмі. 

Він уточнив, що у Курахівці є двоє  загиблих і один поранений; у Красногорівці – один  загиблий і один поранений.Обидва поранених доставлені до найближчої лікарні і отримують необхідну медичну допомогу.

"Залишатися на Донеччині – небезпечно! Бережіть себе і своїх близьких – евакуюйтесь", – наголосив Філашкін. 

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