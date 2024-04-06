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Росія поранила сімох мешканців Донецької області, — ОВА

З початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 1900 мирних жителів Донеччини.

Росія поранила сімох мешканців Донецької області, — ОВА
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

За добу внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за добу поранення отримали семеро цивільних. 

Про це повідомляє очільник Донецької області Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області за минулу добу, 5 квітня, є поранені мирні жителі. 

“Росія вбиває цивільних! За 5 квітня росіяни поранили 7 жителів Донеччини”, — йдеться у повідомленні.

У Богоявленці Вугледарської громади ворог обстріляв агропідприємство. У Пушкіному Покровської громади поранено 2 людини. У Курахівській громаді під вогнем опинилися Курахове, Гостре, Янтарне і Берестки.

У Лиманській громаді пошкоджено 6 будинків у Новому. У Костянтинівській громаді обстріляні Біла Гора, Диліївка та Олександро-Шультине.

У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Торецькій громаді у Нью-Йорку пошкоджено 5 будинків і адмінбудівлю, у Залізному — адмінбудівлю, у Щербинівці — приватний будинок. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Усього від початку вторгнення окупанти вбили в області 1900 людей, 4767 мирних жителів росіяни поранили. Загальна кількість жертв загарбників на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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