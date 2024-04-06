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Уночі сили ППО знищили 28 ворожих дронів і три ракети

РФ атакувала Україну 6 ракетами і 32 "шахедами".

Уночі сили ППО знищили 28 ворожих дронів і три ракети
Фото: Генштаб

Уночі 6 квітня силам протиповітряної оборони вдалося знищити 28 з 32 "Шахедів" і три крилаті ракети ворога, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 6 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 та двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Повітряні сили ЗСУ змогли знищити  дві крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр" та 28 ударних БпЛА.

"Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам", — ідеться у повідомленні повітряних сил.

  • Внаслідок нічного удару "шахеда" по Шевченківському району Харкова загинуло шестеро людей. Ще 10 мешканців міста поранені.
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