Уночі сили ППО знищили 28 ворожих дронів і три ракети

Уночі 6 квітня силам протиповітряної оборони вдалося знищити 28 з 32 "Шахедів" і три крилаті ракети ворога, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 6 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 та двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Повітряні сили ЗСУ змогли знищити дві крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр" та 28 ударних БпЛА.

"Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам", — ідеться у повідомленні повітряних сил.