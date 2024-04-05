Головне за п’ятницю, 5 квітня: удари по Запоріжжю та Харківщині, бої на Херсонському напрямку, Зеленський на Чернігівщині

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 72 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 772-й день повномасштабної війни.

Ракетна атака Росії на Запоріжжя 5 квітня 2024 року.

Під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи. Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров згодом повідомив про два вибухи.

Станом на 20:44 було відомо вже про чотирьох жертв російської атаки. Кількість поранених сягнула понад 20 осіб.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що серед поранених — двоє журналістів українських медіа. Вони потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці події.

Укрінформ повідомив, що серед потерпілих — його кореспондентка Ольга Звонарьова. Також поранено журналістів телеканалу "1+1".

За даними поліції, окупаційні війська вдарили трьома ракетами по території обласного центру, невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкодили довколишні будівлі, магазини, аптеки, заклади харчування, транспортні засоби.

Удень 5 квітня російські окупанти обстріляли Харків і ще один населений пункт Харківського району.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо йдеться по обстріл керованими авіабомбами.

Згодом два населені пункти Харківського району, Момотове та Олександрівка, зазнали нових обстрілів. "Перший удар був стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий — по відкритій території. Без постраждалих", - додав керівник ОВА.

О 19.14 окупанти знову завдали удару між населеними пунктами у Харківському районі. "Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - зазначив керівник ОВА.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 10 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Іванівське Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу здійснено 14 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 квітня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Чернігівщину і ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд.

Як ідеться на сайті глави держави, опорний пункт в області обладнали невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога. У регіоні будуть три лінії рубежів оборони.

За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, нарощують капітальну фортифікацію. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створили суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.

Згодом у вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області щодо питань оборони, знищення російських ДРГ, протидії обстрілам.

"На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів із Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік", - повідомив глава держави.

Унаслідок нічного удару по Покровську повністю зруйновано офіс "Лікарів без кордонів" – міжнародної незалежної організації, яка надає допомогу постраждалим під час збройних конфліктів і катастроф.

Про руйнування повідомили в пресслужбі організації. Лікарі не постраждали, але, як уже повідомляли раніше, поранені п'ятеро місцевих мешканців.

Організація засудила атаку на офіс, який надавав екстрену медичну гуманітарну допомогу мешканцям області. "Лікарі без кордонів" закликають захистити свої об'єкти, а також цивільних осіб, працівників гуманітарних організацій та охорони здоров'я.

Станом на 5 квітня за допомогою сервісу Дія українці подали вже 740 заявок до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження та руйнування житла унаслідок російської агресії.

Найбільше заявок надійшло від Київської, Харківської та Миколаївської областей. Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри у відповідь на запит LB.ua.

Послуга запрацювала 2 квітня.

Також у Мінцифри нагадали, що для подання заяви треба бути власником майна, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

На першому етапі українці зможуть подати через Дію заяви про знищені або пошкоджені приватні будинки, квартири, дачні будинки та інші житлові приміщення.

Докладніше – в новині.

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