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Сили ППО знищили російську ракету, якою атакували Одесу

Вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні.

Сили ППО знищили російську ракету, якою атакували Одесу
Сили ППО знищили російську ракету (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

Російські терористичні війська продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах України.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

“З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі”, - йдеться у повідомленні. 

Сили протиповітряної оборони ракету знищили російську ракету. 

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Попередньо, вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

  • Росіяни вдень 29 березня вдарили по Одесі керованими авіаракетами з акваторії Чорного моря. Захисники збили обидві ракети.
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