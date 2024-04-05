Сили ППО знищили російську ракету, якою атакували Одесу

Російські терористичні війська продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах України.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
“З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі”, - йдеться у повідомленні.
Сили протиповітряної оборони ракету знищили російську ракету.
Попередньо, вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні.
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
- Росіяни вдень 29 березня вдарили по Одесі керованими авіаракетами з акваторії Чорного моря. Захисники збили обидві ракети.