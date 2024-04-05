Сили ППО знищили російську ракету, якою атакували Одесу

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Попередньо, вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні.

“З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні.

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