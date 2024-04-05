Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Під час російських обстрілів у області пролунало 253 вибухи.

Сьогодні, 5 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 253 вибухи.

Зокрема, по Краснопільській та Білопільській громадам росіяни били з мінометів, артилерії, гранатометів та БпЛА.

Зноб-Новгородську громаду окупанти обстріляли з РСЗВ та міномету.

Середино-Будську громаду армія РФ обстріляла з артилерії, мінометів та дронами.

Також дронами, мінометами та артилерією росіяни обстріляли Великописарівську громаду.

По Шалигинській громаді російські військові вдарили з артилерії та мінометів, а по Новослобідській, крім того, з РСЗВ.

По Юнаківській громаді російська армія вдарила з партилерії та дронами, а на Свеську скинув КАБи.