Централізоване постачання питної води у Миколаєві можна очікувати не раніше 2025 року

Питання централізованого постачання питної води у Миколаєві перебуває на контролі у президента та Кабміну.
Про це повідомив директор МКП “Миколаївводоканал” Борис Дуденко, передає Укрінформ.
“Зараз дано певні доручення, і ми маємо надію, що в цьому році ми розпочнемо, а у 2025-му вирішимо це питання, і місто буде з питною водою”, - сказав Дуденко.
Він додав, що рішення щодо фінансування проєктів питного водопостачання міста приймається на рівні держави.
Минулого року з бюджету міста на підтримку фінансового стану водоканалу було виділено близько 450 млн гривень. Вони були спрямовані на операційну діяльність, зокрема, на сплату електроенергії та поточний ремонт. Крім того, з матеріалами на пів мільярда гривень допомогли міжнародні партнери.
Також минулого року близько 1,2 млрд гривень виділили з держбюджету на відновлення водомереж міста, вирішенням цих питань займається ОВА.
Дуденко висловив впевненість, що якість технічної води у кранах жителів Миколаєва найближчим часом має поліпшитися.
“На сьогоднішній ранок стало відомо, що якість води почала покращуватись - маємо зниження кількості солей. Гадаю, що до понеділка-вівторка миколаївці відчують покращення якості води в домівках”, - зазначив Дуденко, і нагадав, що ця вода тільки для господарських та побутових потреб, вживати її та готувати з неї їжу категорично заборонено.
- У результаті бойових дій в квітні 2022 року було пошкоджено водовід "Дніпро-Миколаїв", яким воду постачають з річки Дніпро до Миколаєва.
- 9 травня в кранах миколаївців зʼявилася технічна вода – пити її було заборонено.
- У Миколаєві 16 травня почали централізовано подавати воду за графіком. Однак вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.
- До житлових будинків Миколаєва відновлювати водопостачання почали 13 травня. Водогін Дніпро – Миколаїв було пошкоджено у квітні російськими обстрілами.
- На жовтень 2022 року в Миколаєві було відкрито 60 точок видачі очищеної води.
- Згодом стало відомо, що через заповнення водопровідної системи Миколаєва солоною водою з Дніпро-Бузького лиману, корозією пошкоджені труби по всьому місту. Загалом заміни потребують понад 240 кілометрів труб.