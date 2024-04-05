Централізоване постачання питної води у Миколаєві можна очікувати не раніше 2025 року (архівне фото)

Питання централізованого постачання питної води у Миколаєві перебуває на контролі у президента та Кабміну.

Про це повідомив директор МКП “Миколаївводоканал” Борис Дуденко, передає Укрінформ.

“Зараз дано певні доручення, і ми маємо надію, що в цьому році ми розпочнемо, а у 2025-му вирішимо це питання, і місто буде з питною водою”, - сказав Дуденко.

Він додав, що рішення щодо фінансування проєктів питного водопостачання міста приймається на рівні держави.

Минулого року з бюджету міста на підтримку фінансового стану водоканалу було виділено близько 450 млн гривень. Вони були спрямовані на операційну діяльність, зокрема, на сплату електроенергії та поточний ремонт. Крім того, з матеріалами на пів мільярда гривень допомогли міжнародні партнери.

Також минулого року близько 1,2 млрд гривень виділили з держбюджету на відновлення водомереж міста, вирішенням цих питань займається ОВА.

Дуденко висловив впевненість, що якість технічної води у кранах жителів Миколаєва найближчим часом має поліпшитися.

“На сьогоднішній ранок стало відомо, що якість води почала покращуватись - маємо зниження кількості солей. Гадаю, що до понеділка-вівторка миколаївці відчують покращення якості води в домівках”, - зазначив Дуденко, і нагадав, що ця вода тільки для господарських та побутових потреб, вживати її та готувати з неї їжу категорично заборонено.