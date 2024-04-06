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“Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували закон про мобілізацію”, – Зеленський

Глава держави назвав те, що відбувається із законопроєктом про мобілізацію у Верховній Раді “зовсім невідповідальним”.

“Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували закон про мобілізацію”, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вважає, що законопроєкт про мобілізацію має бути проголосований парламентом найближчими днями, повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім невідповідально – те, що вони роблять", – сказав він в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі єдиного телемарафону.

Зеленський також додав, що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму".

На його думку, "росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що в нас люди не готові далі захищати державу. І сьогодні Захід запитує нас: а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога?".

Також Зеленський не погодився з думкою, що українці перестали поважати військових. 

"Я вважаю, що українці поважають людей у військовій формі, поважають військових. Але, дійсно, дуже складно ходити вулицею, а жити реально в Тік-току", – сказав він.

  • Тим часом у профільному комітеті Ради сьогодні продовжили розгляд законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, переглянули деякі попередні рішення та розглянули комітетські правки. Йшлося, зокрема, про кабінет військовозобов'язаного та мотивацію до служби.
  • Очікується, що парламент розгляне законопроєкт у другому читанні на початку чи у середині квітня.
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