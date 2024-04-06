“Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували закон про мобілізацію”, – Зеленський

Глава держави назвав те, що відбувається із законопроєктом про мобілізацію у Верховній Раді “зовсім невідповідальним”.

Президент Володимир Зеленський вважає, що законопроєкт про мобілізацію має бути проголосований парламентом найближчими днями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім невідповідально – те, що вони роблять", – сказав він в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі єдиного телемарафону.

Зеленський також додав, що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму".

На його думку, "росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що в нас люди не готові далі захищати державу. І сьогодні Захід запитує нас: а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога?".

Також Зеленський не погодився з думкою, що українці перестали поважати військових.

"Я вважаю, що українці поважають людей у військовій формі, поважають військових. Але, дійсно, дуже складно ходити вулицею, а жити реально в Тік-току", – сказав він.