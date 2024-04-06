Україна передала партнерам список потреб, які треба для зриву наступу ворога

Україна передала партнерам інформацію щодо потреб, які дозволять не лише стримувати, а й перешкоджати російському наступу. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Стримувати – це мало, оскільки втрачаєш і зброю, і військових. Потрібно робити захисні передумови та завдавати ударів по місцях зосередження окупантів, аби зривати їхні наступальні дії.

"Вся ця інформація – ми її передали нашим партнерам. Що нам треба щоб не тільки стримувати, а і зривати контрнаступальні дії російського окупанта", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що для зриву контрнаступальних дій ворога потрібні укомплектовані бригади замість тих, які воюють зараз. Ці бригади повинні мати резерв з досвідчених людей. Дані з конкретною кількістю бригад, кількістю особового складу і відповідної техніки для різних напрямків передали союзникам України.

За його словами, росіяни перейшли в контрнаступ у середині жовтня, але це відчутно не на всіх напрямках. Однак все це призвело до втрат територій і українців.

"Є зруйновані наші села, особливо в напрямку сходу. Авдіївка, уздовж кордонів Харківської області, Сумщини. Там була руйнація, і в більшості своїй вони не припиняли спроби окупувати ту чи іншу нашу місцевість. Але на сьогодні вони зупинені. Ситуація складна, але стабілізована", – сказав Зеленський.

Він додав, що 90% боїв зараз – це схід України.