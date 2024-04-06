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Інструктори із Данії навчають українських військових у Великобританії

Навчання проходять в рамках базової загальновійськової підготовки ЗСУ.

Інструктори із Данії навчають українських військових у Великобританії
Українські віськові на навчаннях у Великобританії
Фото: Генштаб

Інструктори Данії навчають українських військових у Великобританії в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії. Вони прибули до Сполученого Королівства в 2023 році і приєдналися до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців.

Про це повідомив Генштаб.

Зазначається, що данські інструктори проводять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовуються дії з підготовки, захоплення та утримання позиції, пересування в бою різними способами, порядок дій під час маневру та переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію. 

Навчання українських військових у Великобританії
Фото: Генштаб
Навчання українських військових у Великобританії
Навчання українських військових у Великобританії
Фото: Генштаб
Навчання українських військових у Великобританії

"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України", – заявили у Генштабі.

Також додали, що під їхнім керівництвом "новобранці Збройних Сил України стали підготовленішими до бойових умов".

"Королівство Данія продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення росією міжнародного права", – йдеться у повідомленні. 

  • У Великій Британії у рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС продовжуються навчання військовослужбовців Сил оборони України. Зокрема, українські бійці під керівництвом австралійських інструкторів операції “Куду” Сухопутних військ Австралійських Сил Оборони навчаються відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.
  • Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських військово-повітряних сил, закінчили льотну школу. 10 пілотів пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку і "в майбутньому стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ".
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