Інструктори із Данії навчають українських військових у Великобританії

Українські віськові на навчаннях у Великобританії

Інструктори Данії навчають українських військових у Великобританії в рамках базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії. Вони прибули до Сполученого Королівства в 2023 році і приєдналися до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців.

Про це повідомив Генштаб.

Зазначається, що данські інструктори проводять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовуються дії з підготовки, захоплення та утримання позиції, пересування в бою різними способами, порядок дій під час маневру та переміщення з тимчасової на основну вогневу позицію.

Фото: Генштаб Навчання українських військових у Великобританії

Фото: Генштаб Навчання українських військових у Великобританії

"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та сили дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України", – заявили у Генштабі.

Також додали, що під їхнім керівництвом "новобранці Збройних Сил України стали підготовленішими до бойових умов".

"Королівство Данія продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення росією міжнародного права", – йдеться у повідомленні.