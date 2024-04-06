Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: дякую за влучність кожному воїну, який застосовує дрони

Українських дронів цього року буде більше.

Зеленський: дякую за влучність кожному воїну, який застосовує дрони
Фото: скріншот

Володимир Зеленський подякував виробникам і користувачам бойових українських дронів у спеціальному зверненні і пообіцяв, що дронів цього року буде більше.

Звернення президент опублікував на своїх сторінках у соцмережах 6 квітня.

«Українські дрони. Знищують окупанта, захищають життя наших воїнів на передовій і допомагають Україні знижувати російський потенціал війни. У небі та на морі наші дрони довели, що українська сила може перемагати російське зло», — заявив Володимир Зеленський.

Президент подякував тим, хто виробляє та постачає дрони для наших сил оборони, а також тим, хто тренує операторів дронів.

«Українських дронів цього року буде більше», — наголосив Зеленський.

  • В цьому році Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво дронів дальньої дії в порівнянні з 2023 роком.
  • Станом на кінець березня Україні вдалося виготовити 200 000 таких апаратів. Триває виробництво й інших типів безпілотників. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies