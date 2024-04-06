Зеленський: дякую за влучність кожному воїну, який застосовує дрони

Володимир Зеленський подякував виробникам і користувачам бойових українських дронів у спеціальному зверненні і пообіцяв, що дронів цього року буде більше.
Звернення президент опублікував на своїх сторінках у соцмережах 6 квітня.
«Українські дрони. Знищують окупанта, захищають життя наших воїнів на передовій і допомагають Україні знижувати російський потенціал війни. У небі та на морі наші дрони довели, що українська сила може перемагати російське зло», — заявив Володимир Зеленський.
Президент подякував тим, хто виробляє та постачає дрони для наших сил оборони, а також тим, хто тренує операторів дронів.
«Українських дронів цього року буде більше», — наголосив Зеленський.
- В цьому році Україні вдалося вдесятеро збільшити виробництво дронів дальньої дії в порівнянні з 2023 роком.
- Станом на кінець березня Україні вдалося виготовити 200 000 таких апаратів. Триває виробництво й інших типів безпілотників.