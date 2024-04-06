Головне за ніч та ранок суботи, 6 квітня: нічна повітряна атака, удари по Харкову, ситуація на Донецькому напрямку

80 бойових зіткнень, понад 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Уночі 6 квітня силам протиповітряної оборони вдалося знищити 28 з 32 "Шахедів" і три крилаті ракети ворога, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 6 квітня 2024 року Росія атакувала Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 та двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Повітряні сили ЗСУ змогли знищити дві крилаті ракети Х-101/Х-555, "Калібр" та 28 ударних БпЛА.

"Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам", — ідеться у повідомленні повітряних сил.

На Київщині сили ППО збили всі безпілотники та ракети.

Уночі Командування Повітряних Сил повідомляло про загрозу для північних, південних та східних областей через активність стратегічних бомбардувальників ворога.

Літаки Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили понад 16 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби ворог здійснив 16 безуспішних атак позицій наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 790 окупантів, 24 танка, 38 бронемашин, 41 артсистему. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають 446 690 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Ворог знову атакував Харків ударними безпілотниками. Як написав у соцмережах мер Ігор Терехов, у місті близько 0:30 було чути вибухи.

За даними станом на ранок, шестеро загиблих, 11 поранених.

Спершу поліція Харківщини повідомила, що восьмеро людей з травмами та осколковими пораненнями доправлені до лікарні. Серед них дві жінки та шестеро чоловіків.

Відомо, що "шахед" влучив у житлову забудову. Пошкоджені щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто.

Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни, користуючись перевагою в повітрі, ракетах і артилерійських боєприпасах, намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької області, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", – повідомив головком.

За словами Сирського, напружена обстановка і на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!