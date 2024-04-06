Головком: найжорсткіші бої тривають в районах Первомайського і Водяного та східніше Часового Яру

Ситуація на фронті залишається складною. Росіяни, користуючись перевагою в повітрі, ракетах і артилерійських боєприпасах, намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької області, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Окупанти ведуть наступальні дії цілодобово, застосовуючи штурмові групи з бронетехнікою. На окремих напрямках намагаються вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.

"Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", – повідомив головком.

За словами Сирського, напружена обстановка і на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

На Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого. На Оріхівському – в районах Роботине та Вербового з метою відновлення втраченого положеня. На Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки.

"Але успіху на цих напрямках не має", – сказав Сирський.

Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх.