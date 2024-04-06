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Нічна атака по Київщині: сили ППО збили всі безпілотники та ракети

Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталася пожежа ангарного приміщення.

Нічна атака по Київщині: сили ППО збили всі безпілотники та ракети
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі та зранку 6 квітня ворогРФ атакувла Київську область "Шахедами" та крилатими ракетами, сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Про це повідомляє Київська ОВА.

За інформацією глави Київської ОВА, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Жертви та постраждалі внаслідок атаки відсутні.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих цілей відбулася пожежа ангарного приміщення в одному з населених пунктів. Пожежа станом на ранок локалізована.

Сьогодні вночі ворог атакував дронами та ракетами територію України. У Запорізькій, Херсонській та Харківській областях є влучання та жертви.

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