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Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів, — Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні 446 690 військових.

Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів, — Генштаб
Фото: скрин відео

За добу військові ЗСУ знищили ще 790 окупантів. Загально втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають 446 690 військових, пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно склали:

втрати російських військ станом на 06.04.24
Фото: Генштаб
втрати російських військ станом на 06.04.24

  • особового складу ‒ близько 446 690(+790) осіб,
  • танків ‒ 7057 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13497 (+38) од,
  • артилерійських систем – 11262 (+41) од,
  • РСЗВ – 1032 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 749 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),
  • крилаті ракети ‒ 2060 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1854 (+5)

Дані уточнюються.

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