Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно склали:

За добу військові ЗСУ знищили ще 790 окупантів. Загально втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають 446 690 військових, пише Генштаб.

Загалом Росія вже втратила в Україні 446 690 військових.

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