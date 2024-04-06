Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Унаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії знищено щонайменше шість літаків, – джерела
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Укренерго ввело тимчасові відключення світла у шести областях
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Десятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Новини компанійДесятий у столиці: Епіцентр відкриває новий торговий центр у Києві
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, вибухи лунали і в інших містах (доповнено)
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Ворог наступає. Тому ми маємо воювати як держава, а не як угруповання волонтерів
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Росіяни вперше прицільно вдарили по сонячній електростанції у тилу, - Укренерго
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Байден висунув Нетаньягу ультиматум щодо військової допомоги
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
Росія двічі вдарила ракетами по Запоріжжю, є загиблі і понад 20 поранених (оновлення)
ГоловнаСуспільствоВійна

Обсяг допомоги Україні від Бельгії сягнув 1 мільярда євро

Країна має проблеми з виконанням вимоги НАТО щодо фінансування сфери оборони бодай на 2% ВВП.

Обсяг допомоги Україні від Бельгії сягнув 1 мільярда євро
Фото: ArmyInform

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України військова допомога, надана нашій країні Бельгією, сягнула позначки в 1 мільярд євро.

За повідомленням The Brussels Times, цю статистику озвучила бельгійському парламенту міністерка оборони Людовін Дедондер. 

Урядовиця стверджує, що Бельгія і надалі "задовольнятиме потреби України зі своїх власних запасів або шляхом мобілізації виробництва". Підтримка Києва буде тривати "стільки, скільки буде потрібно".

Проте країна не бачить шляху приєднання України до НАТО за нинішніх обставин. "Це довготривалий багатосторонній процес, який вимагає підтримки усіх союзників, що неможливо зробити, поки держава перебуває у стані війни", - сказала з трибуни парламенту пані Дедондер.

Журналісти зазначають, що сама Бельгія не виконує фінансові зобов'язання щодо своєї оборони, передбачені документами НАТО. Цьогоріч лише 1,1% ВВП країни було спрямовано на військові потреби, хоча Альянс вимагає від членів встановлення витрат на військо на рівні бодай 2%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies