Обсяг допомоги Україні від Бельгії сягнув 1 мільярда євро

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України військова допомога, надана нашій країні Бельгією, сягнула позначки в 1 мільярд євро.

За повідомленням The Brussels Times, цю статистику озвучила бельгійському парламенту міністерка оборони Людовін Дедондер.

Урядовиця стверджує, що Бельгія і надалі "задовольнятиме потреби України зі своїх власних запасів або шляхом мобілізації виробництва". Підтримка Києва буде тривати "стільки, скільки буде потрібно".

Проте країна не бачить шляху приєднання України до НАТО за нинішніх обставин. "Це довготривалий багатосторонній процес, який вимагає підтримки усіх союзників, що неможливо зробити, поки держава перебуває у стані війни", - сказала з трибуни парламенту пані Дедондер.

Журналісти зазначають, що сама Бельгія не виконує фінансові зобов'язання щодо своєї оборони, передбачені документами НАТО. Цьогоріч лише 1,1% ВВП країни було спрямовано на військові потреби, хоча Альянс вимагає від членів встановлення витрат на військо на рівні бодай 2%.